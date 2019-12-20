مال وأعمال

أعلنت «زين» عن رعايتها البلاتينية لأكبر فعالية ترفيهية من نوعها THIRTEEN ZONES، والتي تنطلق بالجزيرة الخضراء في 26 ديسمبر الحالي وتستمر حتى 1 مارس 2020، وتشهد تواجد أشهر العلامات التجارية الترفيهية العالمية مثل Warner Brothers من الولايات المتحدة وCovent Garden من العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لهذه الفعالية تأتي من منطلق حرصها على دعم وتشجيع مختلف الجهود والمبادرات التي تُقدّم محتوى ترفيهياً واجتماعياً مميزاً للعائلات بشكل عام والشباب بشكل خاص كونهم يُشكّلون الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، هذا بالإضافة إلى التزامها بتكريس المزيد من الجهود نحو دعم روّاد الأعمال من الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين سيشاركون في الفعالية.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي على هامش المؤتمر الصحافي: «كما تعلمون جيداً، تحرص «زين» دائماً على التواجد في أكبر الفعاليات التي تستضيفها دولة الكويت عاماً بعد عام، لنضيف إليها لمستنا الخاصة، ونعكس من خلالها قيم علامتنا التجارية (زين عالم جميل)».

وأضاف الخشتي: «وانطلاقاً من هذا المبدأ، نفخر اليوم بالإعلان عن رعاية «زين» البلاتينية لفعالية THIRTEEN ZONES الضخمة، والتي ستقام في الجزيرة الخضراء.. ذلك الصرح الكويتي الجميل الذي نحمل معه جميعاً ذكريات لا تحصى».

وبيّن الخشتي قائلاً: «ولما للقطاع الخاص الكويتي دور كبير وهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير الحركة السياحية في الدولة، فقد كان لزاماً علينا أن نكون داعماً رئيسياً لهذا الحدث الكبير، خاصةً وأنه يهدف إلى إحياء الجزيرة الخضراء التي تُعتبر أول جزيرة صناعية في الخليج العربي، وأحد أبرز معالم الكويت وجزءاً مهماً من نهضتها السياحية».

وتابع الخشتي: «وكما عودنا عملاءنا، ستتواجد زين على طريقتها الخاصة طوال الأشهر الثلاثة التي ستستمر فيها الفعالية، ولدينا كم هائل من المفاجآت والفعاليات المميزة التي أعددناها خصيصاً للجمهور، هذا إلى جانب الفعاليات الترفيهية ذات المستوى العالمي وبتواجد أشهر العلامات التجارية العالمية مثل Warner Brothers من الولايات المتحدة وCovent Garden من العاصمة البريطانية لندن».

