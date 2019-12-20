مال وأعمال

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» تلبية خدمة «سيارتك في الخارج..» موّلها من «بيتك» التي يقدمها تلبية لاحتياجات شرائح متعددة من العملاء، وتوفر الكثير من الجهد والوقت، فتمكنهم من اقتناء السيارات التى تناسبهم سواء كانت جديدة او مستعملة، واستلامها في 4 دول هي: مصر والاردن والولايات المتحدة وتركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين في الكويت، وبشروط ميسرة، ومزايا تمويلية مناسبة.

وتتوافرالخدمة لجميع العملاء، عميل «بيتك» وغيره، من الكويتيين أو المقيمين، إذ يمكن لجميع العملاء الاستفادة منها، حيث لا يشترط «بيتك»على العملاء تحويل رواتبهم على حسابه، وإنما يشترط انطباق الشروط والضوابط الائتمانية المقررة من قبل بنك الكويت المركزي على العميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة.

وتسهم الخدمة فى تسهيل اقتناء السيارات التي يرغب العملاء بشرائها، واستلامها مباشرة في الدول المذكورة، بينما يتم سداد أقساطها من خلال «بيتك» في الكويت، ما يجعلها احد الحلول التمويلية السهلة على العملاء، والتي تكون دائما من أولويات «بيتك». وتناسب الخدمة ابناء الدول الاربع العاملين في دولة الكويت، وكذلك رجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين في هذه الدول، بالاضافة الى الطلبة الكويتيين الدارسين فيها، ويأتي طرحها، بعد ان لمس «بيتك» احتياجا لدى فئات كثيرة لهذه الخدمة التى تؤكد دور «بيتك» في سوق تمويل المستهلك بالتعاون مع شركائه ومورديه في السوق المحلى . وتشمل الخدمة السيارات الجديدة والمستعملة، وتتم بالتعاون مع موردين معتمدين في الولايات المتحدة ومصر والاردن وتركيا، ومن المزايا التمويلية المقدمة على هذه الخدمة، تمويل لغاية 15 الف دينار.

