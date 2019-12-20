الجمعة 20 ديسمبر 2019 ,23 ربيع الآخرة 1441
رقم العدد:
3865
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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رياضة
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أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
دفتر أحوال
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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إضاءات
إضاءات
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