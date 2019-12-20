إضاءات

أسدل الستار مساء امس الاول على الدورة الـ 20 من فعاليات مهرجان الكويت المسرحي في قاعة مسرح «الدسمة» بتكريم الفائزين المشاركين فيه. ونال جائزة التميز في عمل المكياج الدرامي دلال الردهان فيما نالت هيا السعيد جائزة أفضل ممثلة واعدة وذلك عن مسرحية «نكون أو لا نكون» وقدمت الجائزة جريدة الأنباء كما فاز يوسف بوناشي بجائزة أفضل ممثل واعد عن مسرحية «هاديس» وقدمتها ايضا جريدة الأنباء.وفازت حصة العباد بجائزة أفضل ازياء عن مسرحية «نكون أو لا نكون» اما جائزة أفضل مؤثرات صوتية فقد تنافس فيها كل من د. عبدالحميد صقر ويعقوب الكندري وفاز بها الأخير عن مسرحية «كوميديا بلا ألوان».

أما جائزة أفضل إضاءة فقد فاز بها فهد المذن عن مسرحية «نكون أو لا نكون» كما نال المذن جائزة أفضل ديكور مسرحي وذلك عن مسرحية «البارج». ونالت إيمان فيصل جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن مسرحية «البارج» فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان لأمير مطر عن مسرحية «كوميديا بلا ألوان» وحصدت الفنانة سماح جائزة أفضل ممثلة دور اول عن مسرحية «هاديس» ويوسف البغلي جائزة أفضل ممثل دور اول عن مسرحية «سهد» كما حصل البغلي على جائزة الفنان حمد كنعان التي تقدمها فرقة المسرح العربي.

أما جائزة أفضل مؤلف فقد ذهبت الى سامي بلال عن مسرحية «كوميديا بلا ألوان» وقد حصل على جائزة محمد الخضر في التأليف والتي تقدم لأول مرة حيث صعد الخضر وسلمها بنفسه. وتنافس على جائزة أفضل مخرج كل من مشاري المجيبل واحمد العوضي وقد فاز بها العوضي عن مسرحية «هاديس» وحصد العوضي جائزة الفنان منصور المنصور التي تقدمها فرقة مسرح الخليج العربي وقام بتسليمها الفنان محمد المنصور.

وفي بداية الحفل قدم المخرج ميثم بدر ومجموعة من الفنانين الشباب لوحة استعراضية حملت في مضمونها تعبيرات جمالية ودلالات معبرة كان ابرزها مجسم الساعة التي حملت بداخلها شعار جائزة المهرجان. وفي هذا الصدد اكد رئيس لجنة التحكيم عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. علي العنزي في كلمة خلال الحفل ان هذا المهرجان نجح في تحقيق أهدافه وهي تنشيط الساحة المسرحية وإذكاء روح التنافس الشريف بين المسرحيين.وأضاف العنزي ان المهرجان طرح قضايا المسرح على مائدة الحوار من خلال تنظيم الندوات الفكرية ودعم الحوار الفني بين رواد المسرح وجيل الشباب وربما بدرجة أقل تنشيط النقد الفني الجاد .

لقطات من الحفل

حيثيات حجب جائزة أفضل عمل جاءت تشير وبشكل مباشر الى مسرحية «هاديس» لفرقة المسرح الكويتي التى دار حولها لغط – عار عن الصحة – وكان من المفترض ان يتجاوز المهرجان ولجنة التحكيم تلك الضغوط الهامشية .

قدم الحفل الإعلامي يوسف جوهر وقام ببعض الارتجالات والمجاملات غير المبررة في حضرة مهرجان مسرحي له مكانته.

أغلب الجوائز التى تم الإعلان عنها تمت بدون الإشارة الى اسم المسرحية وهو جزء من الخلل في الحفل الختامي.

تميز الحفل بالبساطة وردود الأفعال الإيجابية من قبل الفائزين.

تشكلت لجنة التحكيم من د . علي العنزي رئيسا وعضوية د . هناء البارون وصالح الحمر وفهد الردة الحارثي وصبحي يوسف.

حصدت مسرحية «هاديس» «3» جوائز، ومسرحية « نكون أو لا نكون» «3» جوائز، ومسرحية «كوميديا بلا الوان» «3» جوائز ومسرحية «البارج» «2» جائزتين « وفاز «الصرخة» و«سهد» كل منهما بجائزة .

أكد رئيس لجنة التحكيم د . علي العنزي في بيانه الختامي على أن جميع القرارات تمت بالإجماع وهو أمر يسجل لصالح اللجنة.

قدم النجم القدير محمد المنصور جائزة الراحل منصور المنصور لأفضل إخراج مسرحي للفنان أحمد العوضي.

نثمن للزميلة «الأنباء» استمراريتها في تقديم جائزتي أفضل ممثل وممثلة واعدة.

قدم الفنان محمد الخضر جائزة خاصة لأفضل كاتب مسرحي وذهبت للفنان سامي بلال .

قدمت فرقة المسرح العربي جائزة الفنان الراحل كنعان حمد لأفضل ممثل وذهبت للفنان يوسف البغلي .

