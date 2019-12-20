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لماذا يتحول المسرح وأهله الى «طوفة هبيطة» الكل يستبيحه.. ويتطاول عليه.

منذ أيام قامت الدنيا ولم تقعد على مسرحية «هاديس» لفرقة المسرح الكويتي، التي قدمت ضمن عروض مهرجان الكويت المسرحي.

اتهامات بعيدة كل البعد عن الحقيقة.. والمنطق.. شكلاً ومضموناً.

أولاً، مرت المسرحية «النص» على اللجنة الفنية في فرقة المسرح الكويتي، وهي برئاسة السيدة عواطف البدر.. وتمت إجازة النص، ثم لجنة رقابة النصوص في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ثم لجنة مشاهدة العروض.

وعرض العمل أمام أكثر من (700) مشاهد وهم من أهل المسرح والاختصاص، وكتب عنه في أكثر من عشر صحف رسمية يومية، ومن قبلها تمت مناقشته في الندوة التطبيقية.

فلماذا يراد أن اصطناع عاصفة.. تدمر كل شيء، ولماذا يراد أن يتم تكرار تجارب تم تجاوزها مثل تجربة «هذا سيفوه؟».

«هاديس» نص مسرحي عالي الجودة، يصرخ في ضمائرنا بأن للخطيئة عقاباً سماوياً.. فلماذا تلك الحالة.. وتلك الممارسات على المسرح.. وأجياله.. ومبدعيه.

وإذا كانت ثمة خلافات بين هذه الجهة أو تلك، فلماذا يكون الضحية المسرح.. وكوادر مسرحية شابة طموحة.. وفرقة شامخة حققت أهم إنجاز في تاريخ المسرح في الكويت وهو جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي في مهرجان المسرح العربي، عن مسرحية «صدى الصمت» ونعني فرقة المسرح الكويتي صاحبة الإنجاز الذهبي في تاريخ ومسيرة مهرجان الكويت المسرحي.

المسرح ليس بـ «طوفة هبيطة» المسرح سيظل شامخاً بطروحاته.. ومبدعيه.. وإنجازاته وهو لا يحتاج إلى أوصياء يفرزون حقدهم.. وخلافاتهم التي ستذهب طي النسيان.. ويبقى المسرح شامخاً.. لأنه يعمل في النور.. والحقيقة.

وعلى المحبة نلتقي

