علم ومعرفة

أقامت السفارة المصرية في الكويت احتفالية في ذكرى عيد ميلاد نجيب محفوظ الـ 108 تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية.. وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

أقيمت الأمسية في المكتبة الوطنية برعاية وحضور السفير المصري لدى الكويت طارق القوني، وأركان السفارة وأعضاء السلك الدبلوماسي وكوكبة من المثقفين وأساتذة الجامعة. كما حضرها من المجلس الوطني الأستاذة فوزية العلي.

تحدث في الأمسية كل من عميدة كلية الآداب في جامعة الكويت د. سعاد عبدالوهاب، والأستاذة في كلية الآداب د. نسيمة الغيث، وقدمها كاتب هذه السطور.

تناولت د. سعاد في ورقتها «نماذج نسائية في روايات نجيب محفوظ» ومشاركتها الفعلية في تطوير أحداث الرواية، وتوجيه التلقي الى استخلاص معنى أو هدف يعمل وجدان المتلقي وعقله.

ومن هذه النماذج التي تحدثت عنها «رادوبيس» في الرواية التاريخية التي تحمل اسمها، وكذلك جدة الملك أحمس في رواية «كفاح طيبة»، وانتقلت عبد الوهاب من المرحلة التاريخية المبكرة، إلى المرحلة الواقعية ممثلة في «الثلاثية» وشخصية «أمينة» زوجة السيد أحمد عبدالجواد، وبعدها عرجت إلى روايات الستينيات وشخصيات مثل «زهرة» في رواية «ميرامار»، و«نفيسة» في «بداية ونهاية»، وكذلك «مروانة» و«هدى صديق» من رواية «قلب الليل».

وخلصت المحاضرة في عرضها الى ان النماذج النسائية في أدب محفوظ لم تكن نمطية أو مصنوعة وإنما كانت حقيقية الى أقصى درجة، تستلهم نساء نراها أو نعاملها بين أقاربنا ومن معارفنا، غير أن نجيب يضيف اليها خلطته السحرية عبر صياغته للغة، والأوصاف وتصويره لعالمها الداخلي المحروم أو المشبع أو المتطلع أو المعلق أو الزاهد أو الطامع أو الجائع حسب موضوع الرواية، ولهذا تبقى النماذج النسائية في رواياته متميزة، وحاضرة في الذاكرة.

واللافت في ورقة د. سعاد عبد الوهاب أنها انصفت المرأة عند محفوظ ورأت فيها قيما إيجابية كشخصية وطنية، وأم مثابرة، وباحثة عن الحب والخير. على عكس التصورات الشائعة عن نساء روايات محفوظ.

بدورها قدمت د. نسيمة الغيث بحثاً تناولت من خلاله صورة المثقف في خمس روايات لنجيب محفوظ وقالت: إن كل رواية من روايات محفوظ ، تعد حالة مكتملة قائمة بذاتها تستمد أسس تكوينها من بنيتها، وهذه البنية هي المفتاح الذي نلج من خلاله الى تفاصيل العمل.

ومن أبرز الروايات التي تناولتها في ورقتها البحثية: «الثلاثية» حيث شخصية كمال عبد الجواد الشاب المثقف الوطني، ثم شخصيات المثقفين في روايات: اللص والكلاب، والسمان والخريف، وميرامار، وثرثرة فوق النيل.

وخلصت الغيث إلى أن صورة المثقف «كمال عبدالجواد» قبل ثورة يوليو، كانت إيجابية، وعبرت عن ارتباط محفوظ نفسه بثورة 19 وحزب الوفد ممثل الحركة الوطنية آنذاك، على عكس صورة المثقف عقب ثورة يوليو، التي اتسمت بالإزدواجية، والسلبية.

عقب ذلك ألقى السفير طارق القوني كلمة أكد خلالها على عمق العلاقات المصرية ـ الكويتية، خصوصًا في المجال الثقافي، كما وجه الشكر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على دعمه لإقامة هذه الاحتفالية، وكذلك المكتبة الوطنية. وأشار القوني إلى القيمة العظيمة التي يجسدها نجيب محفوظ تعبيرًا عن الروح المصرية والثقافة العربية، خصوصًا في ظل الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.. وذكر أنه هو نفسه في المرحلة الثانوية لم تكن لغته العربية على ما يرام، ولم تتحسن إلا بعدما عكف على قراءة إبداع محفوظ. وعقب الأمسية قام السفير بتكريم المتحدثين في الأمسية.

