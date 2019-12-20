علم ومعرفة

أقام بيت السرد في رابطة الأدباء جلسة بعنوان « بين السيد نون والمحترف» للروائية نجوى بركات، أدارها الروائي إبراهيم فرغلي الذي دعا الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري للتحدث بصفة المركز هو الراعي لمحترف الرواية الذي تديره بركات. وقال الهاجري: سعدت شركة المركز المالي برعاية فعالية محترف الكتابة للروائية نجوى بركات تحت مظلة رابطة الأدباء الكويتيين، وهذه السنة نحتفل بمرور 45 عاما، وبالنسبة لنا أهم سؤال هو: كيف نربط تحركاتنا كشركة في القطاع المالي، بالأدب والثقافة. بعد ذلك أعطى فرغلي لمحات من سيرة نجوى بركات، وروايتها المحتفى بها «مستر نون» حيث قرأت مقتطفات منها وأشارت إلى أن بطلها منقطع عن الكتابة منذ نحو 15 عامًا. وكان يعيش في إحدى الشقق القديمة في بيروت، ويقضي أغلب وقته على الشرفة فهو يحب الشرفات، بوصفها الجسور التي ترسل خيالنا إلى الخارج.

وأشارت بركات أنه بعد ذلك تتعاقب وتتلاحق مع مستر نون اللقاءات والمشاهدات فيلتقي بإحدى شخصيات رواية قديمة يدعى لقمان كما يستعيد مراحل طفولته.

وقالت بركات إنها هي نفسها انقطعت عن الكتابة منذ 15 عاما وأن مستر نون يشبهها في ذلك فهو يعاني أزمة الكلمة وخلق عوالم خيالية مقابل الانتماء إلى واقع يفوق الخيال قسوة.

وأضافت بركات أنها عملت على مجموعة من الروايات كانت الثيمة الأساسية لها العنف والقسوة، وأنها كتبت الروايات في وقت لم يكن العنف دارجاً في الرواية، ولم تكن ظهرت جماعة داعش الإرهابية. ثم فوجئت أن الواقع أكثر فظاعة مما صورته في أعمالها.

