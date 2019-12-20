علم ومعرفة

ضمن سلسلة «الإبداع العربي» التي تصدرها هيئة الكتاب بالقاهرة، صدر أخيراً الديوان التاسع للشاعر والرحالة العراقي باسم فرات، بعنوان «مُبكرًا في صباح بعيد».. غلبت مواضيع الطفولة وذكرياتها والمكان الأول على معظم قصائد الديوان.. إلى جانب دهشة الشاعر حين عاد إلى موطنه بعد غياب قسري امتدّ لما يقرب من العشرين سنة، فوجد أماكن طفولته ببيوتها وأزقتها قد استبدلت بعمارات تجارية من الخرسانة المسلحة، وهو ما يزيد من ارتفاع الحرارة في العراق. فضلًا عن التفريط بالتراث الحضاري.

يذكر أن الشاعر باسم فرات من مواليد العراق 1967، بدأ كتابة الشعر في سن مبكرة وعاش حياته مخلصًا له، وقد تناول شعره أكثر من مائتَي ناقد وشاعر وكاتب، باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية، وتُرجمت أعماله الشعرية إلى هذه اللغات الى جانب ترجمة مجموعات إلى الإسبانية والألمانية والرومانية والفارسية والصينية.. ودخلت تجربته الشعرية وكتبه في أدب الرحلات في الدرس الأكاديمي وكان من ضمن عدد كبير من رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه.

