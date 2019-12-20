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واشنطن- أ. ف. ب: زعم نائب جمهوري أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أقرّ مجلس النواب اتّهامه بإساءة استخدام السلطة وإعاقة عمل الكونغرس عومل أسوأ مما عومل السيد المسيح (ع) الأمر الذي تسبّب بجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال باري لودرميلك، النائب عن ولاية جورجيا المحافظة التي تنتمي إلى ما يسمى بولايات حزام الإنجيل «أريدكم أن تضعوا هذا في ذهنكم: عندما اتُّهم يسوع زوراً بالخيانة، أعطى بيلاطس البنطي يسوع الفرصة ليواجه متّهميه».وأضاف «خلال تلك المحاكمة الصورية وفّر بيلاطس البنطي حقوقاً ليسوع أكثر ممّا وفّره الديموقراطيون للرئيس ولهذه العملية».

وردّ النائب الديموقراطي جيري نادلر بالقول إنّ ترامب «أُعطي الفرصة ليأتي ويشهد أمام لجنة العدل لكنّه رفض».وسرعان ما تصدّر وسم «ترامب تو جيسوس» موقع تويتر، لكن لودرميلك لم يكن النائب الوحيد الذي أستخدم احالات دينية فقد اقتبس النائب الجمهوري فريد كيلر من بنسلفانيا آخر كلمات للمسيح «يا أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون» في إشارة إلى زملائه الذين قرروا التصويت ضدّ الرئيس. وقال القسّيس والكاتب الأميركي جيمس مارتن على تويتر إنّ «المقارنة أمر عبثي».

