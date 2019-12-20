عربيات ودوليات

كوالالمبور- «كونا»: انطلقت صباح امس اعمال قمة كولالمبور الاسلامية المصغرة بحضور كل من امير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني اضافة الى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.

ويشارك في القمة التي تستمر حتى يوم السبت المقبل وتحمل عنوان «دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية» نحو 450 شخصية اسلامية من القادة والمفكرين والاكاديميين والسياسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية من 56 دولة.واكد ملك ماليزيا عبدالله رعاية الدين في خطاب الافتتاح اهمية الحوار لتعزيز تقدم وتطور الدول الاسلامية ولتصحيح سوء الفهم حول تعاليم الاسلام المختلفة مشيرا الى ضرورة توسيع الجهود وتوحيدها لما فيه صالح الامة والمجتمعات الاسلامية.من جانبه قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في خطاب مماثل انه يتعين على الدول الاسلامية التركيز على التنمية لتصبح من الدول المتقدمة مشيرا الى انه لايوجد في العالم الاسلامي دولة متقدمة رغم ان لديها الكوادر والمقدرات التي تؤهلها لتكون في مصافها.

واضاف ان «الامة الاسلامية تعاني من حروب ضد بعضها البعض وهو ما ادى الى هروب العديد من المسلمين الى دول غير مسلمة لحمايتهم» مشيرا الى «ادعاء فريق من المسلمين بأنهم يقيمون الجهاد لكنهم ظلموا العديد من المسلمين حيث نشأت كراهية الاسلام وظاهرة الإسلاموفوبيا».

بدوره دعا امير قطر الى تطبيق العدالة كشرط اساسي لاستقرار مناطق النزاع قائلا «هذا ما لاتفهمه في كثير من حالات الدول التي تحاول فرض تسويات للنزاعات وفق موازين القوى القائمة». وشدد الشيخ تميم في خطابه الرئيسي خلال قمة كوالالمبور الاسلامية المصغرة على انه «لاتدوم التسويات والحلول على المدى البعيد ما لم تكن قائمة على العدل والإنصاف فالعدالة لا تتجزأ». واشار الى ان «الاستقرار من اهم شروط التنمية فهو يتطلب علاقات متوازنة بين الدول على أساس المصالح والمسؤوليات الإقليمية المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإملاء في السياسية الخارجية». كما لفت الى ان «احد اهم مصادر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو تحييد الشرعية الدولية وتهميشها» قائلا ان «استمرار الاحتلال الفلسطيني بسياسات الاستيطان بما في ذلك تهويد القدس سياسات تستفز مشاعر العرب والعالم الإسلامي». ودعا في هذا المجال الى اعتماد «اساليب للتفاوض والحوار في القضايا العالقة ورفض استخدام أساليب القوة والحصار والتجويع» موضحا «ان هذا الامر يتطلب اعتماد حدا أدنى من الإجماع على منح صلاحية اوسع للمؤسسات الدولية التي لا يسود فيها حق (الفيتو)». وذكر الشيخ تميم بأنه «لايمكن اللجوء لنظريات المؤامرة لتفسير الفشل في أي مجال وذلك لايعني أنه لاتوجد مؤامرات وتدخلات خارجية الا ان استخدامها لتبرير الاخفاق والخيارات الخاطئة هو تعبير عن كسل فكري وعجز سياسي».

من جهة اخرى تطرق امير قطر الى «التعصب العنيف كونه آفة قد تصيب أي مجتمع ويغذيه التعصب الديني والإيديولوجي وهو انعكاس على اليأس والإحباط والجهل والفقر والبطالة فلذا تتطلب مواجهته خطط بعيدة المدى تتضمن معالجة الجذور». واكد «ان التنمية الوطنية لاسيما البشرية منها لا تتحقق من دون سيادة وطنية حول ملكية القرارت وانه من المستحيل الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار في ظروف من التخلف والتبعية الاقتصاديين».

الى ذلك قال الرئيس التركي ان «العالم الاسلامي يواجه مشكلة محورية في عدم تنفيذ قرارات اجتماعاته ومؤتمراته رغم ان لديه كافة القدرات لفعل ذلك».واضاف اردوغان «لذلك لم نستطع حل العديد من القضايا الرئيسة التي تعاني منها الامة منذ عقود مثل القضية الفلسطينية والطائفية وتقسيم الاراضي».

ورأى اردوغان ان «عدم تنفيذ القرارات والتوصيات في الاجتماعات والقمم هي التي فرقت الأمة وشتت توجهاتها ووحدتها» مضيفا «يجب ان نبحث عن أسباب تلك المشكلات في أنفسنا وليس في الآخر لأن ذلك يعني التهرب من المسؤولية ووضع اللوم على الآخر».

