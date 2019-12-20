عربيات ودوليات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه نتيجة تولي الإخوان المسلمين السلطة في مصر، خسرت البلاد 75 مليار دولار في 5 سنوات بسبب الفوضى التي ضربت المجتمع.

وأكد في لقاء مع برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون إي»، أن هناك قوى قادمة من القرن الـ15 اختطفت ما يسمى بـ«الربيع العربي» في عدة دولة منها مصر وليبيا والعراق وسورية واليمن، ونتج عن ذلك حروب أهلية وأحداث مشتعلة في الإقليم.

ونوه بأنه عقب أحداث 2011 والثورات التي وقعت في الدول العربية، كانت الولايات المتحدة الأميركية تضغط بشكل كبير على مصر لإجراء تغيير فوري في السلطة. وأضاف أنه «تحدث مع كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، وطلب منها إعطاء الفرصة للدولة للتأقلم مع الأوضاع المتغيرة في المنطقة، لأنه هناك قوى قادمة من القرن الـ15 تريد القفز على السلطة، فيجب الحذر في التعامل مع مصر». وعلق أبو الغيط على مذكرتي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين.

وقال أبو الغيط إن ليبيا عضو في الجامعة العربية لها حكومة معترف بها اسمها حكومة الوفاق وهي من وقعت اتفاقا مع تركيا إلا أن البرلمان الشرعي في ليبيا رفض هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن ذلك يضع الجامعة العربية في مأزق، «إذا كانت هذه الحكومة شرعية ومتفق عليها دوليا وتشغل مقعد ليبيا ومتفق عليها في الجامعة العربية والأمم المتحدة فهناك برلمان شرعي يرفض هذه الاتفاقات». وأضاف أبو الغيط، أنه عندما وصلته رسائل من الطرفين قرر تجميد هذه الرسائل لأنه لا يرغب في مزيد من الإضعاف للجامعة العربية.

وتابع أن الجامعة تمر بأضعف فترات حياتها، ولم تمر بهذه الظروف منذ تأسيسها منذ 75 عاما. وعن هذه الظروف أوضح: «جمدت عضوية سورية، وبعض الأطراف تطالب بتجميد ليبيا، وهناك إحساس بانزواء دور الجامعة وهناك إحساس بعدم الحماس العربي للتمسك بالجامعة العربية والدفاع عنها». في سياق متصل، كشف أبو الغيط أن المسدد من ميزانية الجامعة العربية لعام 2019 لم يصل للنصف، أي أن نصف الميزانية لم يسدد بعد. وأوضح أنه من المؤسف تسديد مساهمات الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة ولا نسدد للجامعة العربية، «لن نستطيع أن نحيا وسوف تكون مأساة كبرى».

