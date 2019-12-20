عربيات ودوليات

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن بن سعيد، سلم رسالة للرئيس السيسي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

كما أعرب في هذا الصدد عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات.

