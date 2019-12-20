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الجزائر- «كونا»- أ. ف. ب: أدى الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون امس اليمين الدستورية بقاعة المؤتمرات لقصر الامم بنادي الصنوبر بالعاصمة وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على تصديق المجلس الدستوري للنتائج النهائية.

وجرت مراسم التنصيب بحضور السلطات العليا المدنية والعسكرية فضلا عن ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر بالإضافة الى رموز الدولة والمترشحين السابقين للانتخابات الرئاسية ورؤساء الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية وممثلي المجتمع المدني. وسلم رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح المهام للرئيس الجديد واغتنم الفرصة لدعوة الشعب الجزائري والطبقة السياسية «للالتفاف حول الرئيس المنتخب لإحداث التغيير المطلوب الذي تنشده الأغلبية من الشعب».

وأمضى عبد المجيد تبون، حياته موظفا في الدولة وكان دائما مخلصا لعبد العزيز بوتفليقة الذي عينه وزيرا ثم رئيسا للوزراء لفترة وجيزة، قبل أن يصبح منبوذا من النظام ولكنه يبقى بالنسبة للحراك «ابن النظام» الحاكم في البلاد منذ الاستقلال في 1962.

وفاز تبون من الدورة الأولى بـ 58.13% وبلغت نسبة المشاركة 39.88% وهي الأدنى على الإطلاق مقارنة بجميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ البلاد.

وعلى الرئيس الجديد التعامل مع حركة احتجاجية قوية لم تتراجع منذ بدايتها قبل عشرة أشهر، بمطلب أساسي هو رحيل كل رموز النظام وهو مطلب رفضته جملة وتفصيلا القيادة العليا للجيش التي تتحكم في السلطة منذ استقالة بوتفليقة. وفور إعلان فوزه مدّ تبون يده للحراك الشعبي من أجل «حوار جاد لبناء جزائر جديدة» من خلال «تعديل عميق للدستور» تكون غايته ولادة «جمهورية جديدة». لكن الحراك عبر عن رفضه التام لعرض الحوار من خلال تظاهرات حاشدة، معتبرا ان تبون «رئيس غير شرعي» كما يرفض ان يقوم «النظام» بالاصلاحات السياسية لتجديد نفسه. وللشباب الذين يمثلون أكثر من 53% من نسبة السكان قدم تبون وعدا بـ«إدماجهم في الحياة السياسية» على ان يعين حكومة «بوزراء يبلغون 26 و27 سنة». ووفقا للتقاليد يقدم رئيس الوزراء نور الدين بدوي استقالته للرئيس الجديد الذي يكون عليه تعيين خلفا له وحكومته الجديدة. مهمة تبدو معقدة بالنظر إلى رقابة الحراك الشعبي. فعندما عين بوتفليقة وهو في آخر أيام حكمه، وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا لأويحيى المنبوذ شعبيا، كان هدفه تهدئة الشارع لكن ذلك لم يزد الامر إلا تصعيدا مع إصرار الحراك على رحيل الجميع. وحاول بدوي إسكات الاحتجاجات بوعود بتشكيل حكومة «من الشباب» ثم أعلن حكومة اغلب أعضائها من الموظفين الرفيعي المستوى في الوزرات التي عينوا فيها مع بضع وجوه جديدة من شباب كما في وزارات الثقافة والرياضة والعلاقات مع البرلمان. ومع ذلك فإنه من المستبعد أن تكفي بعض الإجراءات الرمزية لإسكات الحركة الاحتجاجية المصمّمة على مطلب رحيل كل رموز «النظام».

