عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون امس الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة خلفاً لسعد الحريري الذي أعلن أنه لم يعد مرشحاً بعد أكثر من شهر ونصف على استقالته أمام غضب الشارع، ما مهّد الطريق أمام وزير سابق ليتصدر قائمة المرشحين.

وجاء عقد الاستشارات بعد تأجيل لأسبوعين متتاليين، جراء تعثّر القوى السياسية في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة أمامها مسؤوليات كبرى في ظل انهيار مالي واقتصادي متسارع. وبعد ساعات من اعلان الحريري (49 عاماً) أنه لم يعد مرشحاً لرئاسة الحكومة، نقلت وسائل اعلام محلية توافق حزب الله، مع عون وحلفائهما، ويشكلون أكثرية برلمانية، على تسمية وزير التربية الأسبق حسان دياب (60 عاما) الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت ويبدو ان دياب سينال بسهولة اكثر برلمانية من نحو 70 نائبا.

وبدأ عون الاستشارات بلقاء الحريري الذي اكتفى بمعايدة الصحافيين والقول «الله يوفق الجميع». ولم تسم كتلة الحريري، التي تضم 18 نائباً وتُعد الكتلة السنية الأكبر في البرلمان، بعد لقائها عون أحداً لرئاسة الحكومة التي تعود للطائفة السنية كما امتنع كل من رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام عن تسمية أي مرشح مبدين اعتراضهما على تسمية «سقطت بالمظلة» في إشارة إلى دياب. وتعكس هذه المواقف عدم دعم أبرز ممثلي الطائفة السنية لتسمية دياب. في المقابل، سمّت كتلة حزب الله، التي تضم 12 نائباً، دياب لتكليف رئاسة الحكومة. وقال رئيسها محمد رعد بعد لقاء عون «نأمل في حال سمّته الأكثرية أن يوفق في مهامه»، مؤكداً التعاون «بشكل كامل معه». ودعا جميع القوى السياسية «لإبداء مثل هذا التعاون». وعادة ما يمتنع حزب الله عن تسمية رئيس للحكومة ما يشير إلى دعمه الكامل لدياب.وسبق أن تولى دياب وزارة التربية بين العامين 2011 و2014 في حكومة برئاسة ميقاتي. وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 أكتوبر وبدا عابراً للطوائف والمناطق، قدّم الحريري استقالته في 29 أكتوبر، من دون تكليف رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ. ومنذ استقالته جرى تداول أسماء عدة لخلافة الحريري إلا أنها سقطت كلها، فيما بقي هو الأوفر حظاً حتى مطلع الأسبوع، رغم رفض المتظاهرين لإعادة تسميته باعتباره شريكاً في الحكم وجزءاً مما يصفونه بـ«منظومة الفساد» في البلاد. إلا أن اعلان حزب القوات اللبنانية الأحد بعد التيار الوطني الحر بزعامة عون الكتلتين المسيحيتين الأبرز، توجههما لعدم تسمية الحريري أعاد خلط الأوراق، في بلد يقوم نظامه السياسي على التوافق بين كل الطوائف ويحتاج فيه رئيس الحكومة، غطاء مسيحياً. وأعلن الحريري في بيانه الأربعاء «لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة». وأصر الحريري على ترؤس حكومة اختصاصيين ما رفضته قوى سياسية رئيسة لاسيما حزب الله، رغم اعلانه عدم ممانعته تكليف الحريري تشكيل حكومة لا تقصي أي طرف سياسي رئيسي. وعارض المتظاهرون أسماء عدة تم تداولها لرئاسة الحكومة لقربها من الطبقة السياسية، متمسكين بمطلبهم تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن السلطة الحالية والاحزاب التقليدية بالكامل.

