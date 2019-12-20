عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: كشف مصدر في الرئاسة العراقية، امس بأن رئيس الجمهورية برهم صالح، أجل تكليف رئيس الحكومة المرتقبة إلى يوم الأحد المقبل. ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن المصدر قوله إن «أسماء كثيرة بدأت تطرح على الرئيس العراقي لكن مازالت هناك خلافات داخل الكتل السياسية ورفض كبير من قبل متظاهري ساحة التحرير لتلك الأسماء». وأفاد مصدر سياسي عراقي بأن رئيس الجمهورية، برهم صالح لا يريد استلام صلاحيات رئيس الحكومة في فترة الفراغ الدستوري، بعد استقالة عادل عبد المهدي.

وينتظر العراقيون الخميس أن تسمي الكتل السياسية مرشحاً لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مع انتهاء المهلة الدستورية وسط تخوف من دخول البلاد في المجهول في ظل استمرار الاحتجاجات رغم عمليات اختطاف واغتيال ناشطين وفي حال لم يتمكن البرلمان من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوما. ولكن قبل ذلك سيكون أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه. ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في مايو 2018. وفي حال انعدام التوافق يبقى الخيار الدستوري في حالة الفراغ أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع لمدة 15 يوما وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحاً جديدا. ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة بعضها كان جدياً وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها. لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.

والسهيل عضو سابق في تيار مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي. وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، الا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي. فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولاً هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب «الدعوة» وكتلة «دولة القانون» التي ينتمي إليها أيضاً. لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب.

ويبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي «يراهن على اللحظات الأخيرة» لتقديم مرشحه وهو ما يضمنه له الدستور وفق مصادر سياسية. لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال تسوية. في الجهة المقابلة، قدم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية. وقال الشيخ علي في كتاب ترشحه الذي نشره على تويتر «أتقدم إلى فخامتكم بالترشح لتكليفي تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير متحزبة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية»

