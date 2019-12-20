دوليه

عادل الحارس المخضرم جانلويجي بوفون الرقم القياسي للاسم الأسطوري الآخر في كرة القدم الإيطالية باولو مالديني، بأكثر عدد من المباريات في الدوري المحلي، بخوضه اول من امس مباراة المرحلة السابعة عشرة التي فاز فيها فريقه على مضيفه سمبدوريا 2-1.

وتصدر يوفنتوس بشكل موقت ترتيب الدوري، رافعا رصيده إلى 42 نقطة ليتقدم بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان الذي يستضيف جنوى غدا ضمن المرحلة الأخيرة التي تسبق الاستراحة الشتوية للبطولة.

وخاض المخضرم بوفون بوفون (41 عاما) اللقاء كأساسي للمرة الثانية تواليا مع استمرار إصابة البولندي فويتشيخ تشيشني، ما أضاف الى رصيده رقمين قياسيين جديدين لتخليد ذكراه في تاريخ الكرة الإيطالية.

ومنح الأرجنتيني باولو ديبالا (19) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (45) يوفنتوس هدفيه، بينما سجل جانلوكا كابراري (35) لسمبدوريا. وقال رونالدو الذي سجل هدفه بضربة رأسية رائعة بعدما قفز عاليا «أنا سعيد جدا بالنتيجة. . . كان هدفا جيدا أيضا لأنه منحنا النقاط الثلاث»، علما بأنه رفع رصيده الشخصي في الدوري هذا الموسم الى 10 أهداف.

وتابع البرتغالي الذي عانى في وقت سابق هذا الموسم من إصابات طفيفة «كما قلت سابقا، عانيت من الألم في ركبتي لنحو شهر، لكن الآن أنا بخير وأريد أن أساعد يوفنتوس على الفوز بالألقاب». ومهدت هذه النتيجة الفرصة أمام فريق «السيدة العجوز» لإنهاء عام 2019 متصدرا، في حال عدم فوز غريمه إنتر على ضيفه جنوى غدا.

وافتتح يوفنتوس التسجيل من أول فرصة حقيقية، بعد تمريرة عرضية من البرازيلي أليكس ساندرو لديبالا الذي استقبل الكرة بتسديدة «على الطاير» قوية في المرمى (19). وعادل سمبدوريا النتيجة بعد خطأ مزدوج من ساندرو في إبعاد الكرة، لتصل لكابراري فسددها على يمين بوفون (35). وعوّض ساندرو خطأه بتمريرة حاسمة إلى رونالدو الذي أبى أن ينتهي الشوط الأول دون أن يضع بصمته، بعدما طار» في الهواء وتابع الكرة برأسه في الزاوية العكسية لحارس يوفنتوس السابق إميل أوديرو (45). وتجمد رصيد سمبدوريا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر. وفي مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة، فاز ساسوولو على مضيفه بريشيا 2-0.

