دوليه

أوصل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو فريق ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا، الى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2019، بتسجيله هدف الفوز على مونتيري المكسيكي 2-1 في الوقت بدل الضائع، بعد دقائق من دخوله أرض ستاد خليفة الدولي في الدوحة في نصف النهائي الثاني أول من أمس.

وتمكن فيرمينو الذي دخل في الدقيقة 85 بدلا من البلجيكي ديفوك أوريجي، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 90+1، مضيفا إياه الى هدف سجله زميله الغيني نابي كيتا (12)، بينما جاء هدف مونتيري عبر الأرجنتيني روجيليو فونيس موري (14).

وتأهل ليفربول الى النهائي المقرر غداً ليلاقي فلامنغو بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، والذي فاز 3-1 على الهلال السعودي، بينما يلتقي الأخير ومونتيري على المركز الثالث السبت أيضا.

واختير النجم المصري لليفربول محمد صلاح أفضل لاعب في المباراة، حيث حظي بتشجيع حار من آلاف المصريين من أصل نحو 45,500 ألف مشجع ملأوا اللعب، وصفقوا وحمسوا كلما لمس الكرة. وقال صلاح بعد المباراة «اعتقد أن كل الملعب كان مصريا اليوم»، مؤكدا سعادته «عندما أرى التشجيع المصري أينما كان». وبشأن المباراة، أقر المهاجم الدولي بأنها كانت لقاء صعبا، وأن فيرمينو «أنقذ المباراة»، منوها أيضا بدور الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي تصدى لعدد من المحاولات المكسيكية على مدى الشوطين.

ويأمل النادي الأحمر متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي، في أن يصبح بطلا للعالم للمرة الأولى في تاريخه، وثاني فريق إنكليزي يحقق ذلك منذ مان يونايتد عام 2008. أما مونتيري بطل الكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، ففشل في أن يصبح أول فريق من اتحاده القاري يبلغ نهائي مونديال الأندية في نسخته السادسة عشرة.

ونوّه مدرب ليفربول يورغن كلوب بأداء لاعبيه في المباراة، معتبرا ان الفوز «لم يكن ممكنا بطريقة أخرى لاعبو مونتيري قاتلوا بشكل قوي»، مضيفا «كنت خائفا صراحة من الوقت الاضافي لذا أنا أكثر من سعيد لأن «بوبي» سجل الهدف» الذي أتى بتمريرة حاسمة من البديل أيضا ألكسندر-أرنولد. من جهته، رأى محمد أن فريقه خاض «مباراة صعبة جدا وحاولنا أن نركز طوال 90 دقيقة. أنا فخور باللاعبين وما قدموه لكن ثمة تفاصيل صغيرة (صنعت الفارق) وآخر لعبة (الهدف) لم نكن بالتركيز المناسب».

