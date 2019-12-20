دوليه

ساهم الهولندي الشاب جوشوا زيرزكي في مباراته الأولى في الدوري الألماني، بفوز فريقه بايرن ميونيخ على مضيفه فرايبورغ في الوقت بدل الضائع بعد دخوله بديلا، بينما تساوى بوروسيا مونشنغلادباخ في الصدارة مع لايبزيغ بفوز على مضيفه بادربورن 2-0.

وفي مباريات المرحلة السادسة عشرة، دخل الهولندي (18 عاما) بديلا في الدقيقة 90 من المباراة والنتيجة 1-1، وتمكن من هز الشباك في الوقت بدل الضائع، ليصبح أصغر لاعب يسجل في البوندسليغا هذا الموسم، قبل ان يضمن زميله سيرج غنابري الفوز للبافاري في نهاية الوقت الضائع.

وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للنادي البافاري (16)، بعدما دخل إلى منطقة صاحب الأرض وسدد من مسافة قريبة في المرمى، محققا هدفه الـ19 في صدارة ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

وعادل فرايبورغ النتيجة عبر الإيطالي فنتشينزو غريفو (58). وخطف البديل زيرزكي في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، هدف التقدم بعدما حوّل عرضية غنابري إلى داخل الشباك، قبل ان يضيف الأخير الهدف الثالث (90+5) بتسديدة من حدود منطقة الجزاء.

واستعاد بوروسيا مونشنغلادباخ نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه بادربورن 2-0، في نتيجة مكنته من التساوي مع لايبزيغ المتصدر بعدد النقاط (34)، مع أفضلية للثاني بالمواجهات المباشرة (فاز ذهابا خارج أرضه 3-1).

وأضاع شالكه فوزاً كان في متناوله، وتعادل مع مضيفه فولفسبورغ 1-1. ورفع شالكه رصيده إلى 29 نقطة وأصبح خامسا، مقابل 24 نقطة للمضيف في المركز الثامن. وفاز هيرتا برلين على مضيفه باير ليفركوزن 1-0. وقلب كولن تأخره 0-2 امام اينتراخت فرانكفورت إلى فوز 4-2، ليبتعد عن منطقة الهبوط.

