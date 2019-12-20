دوليه

أوقعت القرعة قطبا مدينة مانشستر، سيتي وغريمه يونايتد، وجها لوجه في الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الانكليزية، اثر فوز الاول على مضيفه اوكسفورد 3-1 والثاني على ضيفه كولشيستر 3-0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي أول من امس.

والتحق ليستر سيتي بهما اثر فوزه على مضيفه ايفرتون بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل 2-2، قبل أن توقعه القرعة في مواجهة استون فيلا الفائز الثلاثاء على رديف ليفربول 5-0.

وفي المباراة الاولى، افتتح الظهير الايمن البرتغالي جواو كانسيلو التسجيل لسيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين في الدقيقة 22، قبل أن يعادل ماتي تايلور لأصحاب الارض (46).

الا ان هدفين من رحيم سترلينغ (50 و70)، وضعا سيتي في المربع الذهبي.

وسجل يوناتتد حامل اللقب عام 2017 ثلاثة اهداف في غضون عشر دقائق في الشوط الثاني حملت توقيع مهاجمه ماركوس راشفورد (51)، راين جاكسون (خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56)، والفرنسي أنطوني مارسيال (61). فيما عانى ليستر للخروج منتصرا على ملعب غوديسون بارك بعدما تقدم 2-0 في الشوط الاول عبر جايمس ماديسون (26) والمدافع جوني ايفانز (29). الا ان هدفين من توم دايفيس (70) وآخر قاتل للمخضرم لايتون باينز (90+1)، أجلا الحسم لركلات الترجيح التي صبت في مصلحة ليستر بطل انكترا عام 2016.

ويلتقي يونايتد مع سيتي على ملعب «اولد ترافورد» وليستر مع استون فيلا على ارض الاول في السابع من يناير 2020 على ان تقام مباراتا الاياب في 28 منه.

