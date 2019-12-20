دوليه

ندد ريال مدريد بالأداء التحكيمي في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، مؤكدا أن حكم اللقاء أليخاندرو هيرنانديز لم يحتسب ضربتي جزاء استحقها لاعب الفريق الفرنسي رافائيل فاران. وذكر النادي في بيان على موقعه الإلكتروني عقب المباراة : «اللاعب الفرنسي تعرض لتدخل عنيف من لينغليت وبعدها بدقيقتين قام إيفان راكيتيتش بجذبه من قميصه». وتابع: «كان فاران محورا لأكثر لقطتين مثيرتين للجدل في الكلاسيكو بملعب كامب نو. اللاعب الفرنسي كان يستحق الحصول ضربتي جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء».

وأضاف: «في الدقيقة 17 تقدم المدريدي للعب ضربة ركنية وبعدها تعرض لتدخل عنيف من لينغليت في فخذه الأيمن داخل منطقة الجزاء لكن لا الحكم ولا الفار (حيث كان يوجد دي بورغوس بينغويتشيا) لاحظا أنها ركلة جزاء».

وأنهى الريال البيان قائلا: «بعد دقيقتين وفي ضربة ركنية جديدة جذب راكيتيتش المدافع من قميصه مما أسقطه داخل منطقة الجزاء. ولكن مرة أخرى، لم يقرر الحكم أو «فار» احتساب ركلة جزاء».

