دوليه

تأهل ستراسبورغ حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الفرنسية بفوزه على مضيفه نانت 1-0، فيما سحق بطل الدوري باريس سان جرمان مضيفه لومان من الدرجة الثانية 4-1 أول من امس في ثمن النهائي.

ويشهد ربع النهائي لقاء مرتقبا بين نادي العاصمة وسانت إتيان. وتأخر هدف ستراسبورغ حتى الدقيقة 78، عندما نجح نونو دي كوستا من الرأس الأخضر في هز شباك ألكسندر أولييرو. وفي المباراة الثانية، خاض فريق العاصمة اللقاء بتشكيلة احتياطية مطعمة بكيليان مبابي والإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني أنخل دي ماريا. وأنهى فريق العاصمة الفرنسية الشوط الأول بثلاثية نظيفة تعاقب على تسجيلها الإسباني بابلو سارابيا والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ ومبابي في الدقيقة 40، ليسجل المهاجم الشاب هدفا على الأقل في المباراة السادسة تواليا له الفريق.

وأنهى دي ماريا أهداف نادي العاصمة في الدقيقة 48 بعد خطأ من حارس مرمى لومان بيار باترون، قبل أن يسجل البديل هاريسون مانزالا من جمهورية الكونغو الديموقراطية، الهدف الشرفي للفريق المضيف في ملعبه القريب من الحلبة المضيفة لسباق التحمل الشهير «لومان 24». وبلغ الدور ربع النهائي أيضاً كل من ليون بفوزه على تولوز 4-1، وبريست بفوزه على بوردو 2-0، وسانت إتيان بعد تغلبه على مضيفه نيم 2-1، وأميان على رين 3-2. وفي ربع النهائي، يلعب ليل مع أميان، وباريس سان جرمان مع سانت إتيان، وليون مع بريست، ورينس مع ستراسبورغ.

