دوليه

يسعى الزمالك لمداواة جراحة عندما يواجه اليوم نظيره سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز. وتزداد الأحداث داخل القلعة البيضاء سخونة بعد أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين وخسارة الفريق أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية 3-2. ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة بينما يأتي سموحة في المركز الخامس بذات الرصيد لكنه لعب مباراة واحدة أكثر من منافسه. ويأمل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في عودة الثقة من جديد واستعادة نغمة الفوز لمصالحة الجماهير الغاضبة. ومن المنتظر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيلة تضم محمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما ومصطفى محمد. على الجانب الآخر يطمح حسام حسن المدير الفني لسموحة في مواصلة نتائجه الجيدة بالموسم الحالي وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي عقب الفوز في الجولة الماضية على أسوان. ويعتمد حسام حسن على تشكيلة تضم الهاني سليمان، محمد الترهونى، رجب نبيل، يوسف ديوب، أحمد جمال، إسلام جمال، ناصر ماهر، محمد نادي، محمود حليمو، رونالد وانغا، محمد عبد الفتاح. وفي لقاءات أخرى اليوم يلعب المقاصة مع طنطا والاتحاد السكندري مع إف سي مصر وحرس الحدود مع المقاولون وأسوان مع الإنتاج الحربي.