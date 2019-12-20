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واصل الكويت تقديم عروضه القوية وحقق انتصاراً جديداً على الجهراء 94-73 أول من أمس على صالة النصر ضمن الجولة الـ 17 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز كاظمة على القرين 90-70 وبرقان على التضامن 76-65 والصليبيخات على الساحل 72-70.

بهذه النتائج واصل كاظمة صدارته لترتيب الفرق برصيد 19 نقطة، يأتي بعده الكويت 18 نقطة، ثم الجهراء 16 نقطة، والقادسية والعربي واليرموك والشباب والقرين 14 نقطة، وبرقان 12 نقطة، والصليبخات 11 والنصر والساحل 9 نقاط، وأخيراً التضامن 8 نقاط. يذكر ان نظام البطولة يؤهل الستة الاوائل في الدور التمهيدي إلى الدور الثاني من المسابقة.

وضمنت أندية كاظمة والكويت والقادسية والجهراء تأهلها إلى الدور الثاني في الوقت الذي تتصارع به أندية العربي والقرين وبرقان والشباب واليرموك على البطاقتين المتبقيتين.

وجاءت مباراة الكويت مع الجهراء قوية في البداية بعد تقدم الأبيض خلال أول ثلاث دقائق 11-2 إلا ان الجهراء استطاع تنظيم صفوفه مبكراً وقلص الفارق في اخر دقيقتين الى 4 نقاط من خلال ثلاثيات المتألق مشاري السهو، إلا أن الابيض انهى الربع لمصلحته 26-18. وتبادل الفريقان التسجيل في بداية الربع الثاني حيث استطاع الجهراء تقليص الفارق الى سلة واحدة 28-26 من خلال اختراقات مساعد العتيبي وعبدالله العنزي لكن سرعان ما استعاد الكويت توازنه وبدأ يوسع الفارق بفضل تألق لاعبيه فهد الظفيري في التسجيل من الخارج وعبدالله الشمري وعبدالعزيز رمضان وعبدالعزيز ضاري في المتابعة والتسجيل أسفل السله الى جانب اختراقات حسين الخباز الامر الذي مكنه من توسيع الفارق الى 23 نقطة مع نهاية الربع الثاني 59-36.

وحاول الجهراء تقليص الفارق في الربع الثالث إلا ان غياب ابرز لاعبيه احمد الفضلي ويوسف المطيري بسبب الإصابة حرمه من التعامل الجيد مع اللحظات الصعبة من المباراة حيث أضاع لاعبوه العديد من الكرات السهلة اسفل السلة في الوقت الذي تميز به لاعبو الابيض في التألق والتسجيل مما انهى الربع الثالث لمصلحتهم 81-53 .وحسم الكويت المباراة لمصلحته في النهاية وخرج بالنقطتين بعدما انهى الربع الأخير لمصلحته 94-73.

من جانب آخر تقام اليوم منافسات المرحلة الـ 18 من عمر البطولة حيث يلتقي في 05:00 مساء الكويت مع التضامن على صالة نادي النصر ، كما يلتقي في التوقيت ذاته القادسية مع الشباب على صالة نادي الساحل، تليها مباشرةً مباراة اليرموك وبرقان على الصالة ذاتها.

