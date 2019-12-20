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استعرض الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي «فيفا» مع الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الامارات توجهات الاتحاد الآسيوي الهادفة لتعزيز مسيرة التنمية في الكرة الآسيوية والارتقاء بمختلف مكونات المنظومة الكروية في الاتحادات الوطنية الاعضاء، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين اول من امس في الوقت الذي يزور فيه الشيخ سلمان دولة الامارات العربية المتحدة. ورحب الشيخ منصور بن زايد برئيس الاتحاد الآسيوي مشيدا بجهوده في خدمة الكرة الآسيوية ومثمنا دور الاتحاد القاري في النهوض بمسيرة اللعبة في شتى المجالات. من جانبه، أعرب الشيخ سلمان عن شكره وتقديره للشيخ منصور بن زايد على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال منوها بالمكانة المتميزة التي تحتلها الامارات على ساحة كرة القدم الآسيوية ومؤكدا تقدير الاتحاد الآسيوي لاسهامات الامارات في انجاح البطولات القارية وآخرها استضافة نهائيات كأس آسيا 2019 بنجاح مشهود.

