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اختير م. منور العنزي لعضوية مجلس إدارة اتحاد التايكوندو للدورة الحالية التي تستمر حتى 2023.

وجاء اختيار العنزي وفقاً للنظام الأساسي الذي يمنح مجلس الإدارة أحقية تعيين عضوين من ذوي الخبرة والكفاءة. وتنص الفقرة ب من المادة 33 للنظام الأساسي على: «يجوز لمجلس ادارة الاتحاد بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس جميعاً، الاستعانة بعضوين من ذوي الخبرة والكفاءة مع حق التصويت لكل منهما بشرط ألا يكون في مجلس الإدارة أكثر من عضو يمثل أي نادي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وعلى أن تتوافر في كل منهما الشروط المنصوص عليها من هذا النظام فيما يتعلق في عضوية مجلس الإدارة».

