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دخلت منافسات بطولة العالم للشباب (تحت 20 سنة) الجارية على مجمع سمو الشيخ ناصر المحمد للالعاب المائية مراحلها الحاسمة بتأهل منتخبات صربيا وكرواتيا وايطاليا واليونان الى الدور نصف النهائي للبطولة. وتمكنت صربيا من التأهل لهذا الدور بعد فوزها المثير على منتخب مونتينيغرو بنتيجة 10-9 بعد لقاء قوي لم يحسم الا في اواخر المباراة فيما حجز منتخب كرواتيا بطاقته لهذا الدور بعد تغلبه على اسبانيا 7-6 بعد اداء دفاعي قوي للكروات الذين تمكنوا من اقصاء احد المرشحين الكبار للبطولة.وبلغت ايطاليا هذا الدور بعد تخطيها اليابان بجدارة واستحقاق 17-5 بعد مباراة من جانب واحد فيما فاز المنتخب اليوناني على نظيره الاميركي برميات الترجيح بعد تعادل الفريقين في الوقتين الاصلي والاصافي بنتيجة11-11 في اجمل مباريات البطولة. واسفرت نتائج تحديد المراكز من 9 الى 12 عن تغلب المجر على نيوزيلندا 20-4 وكندا على أستراليا 11-8 فيما جاءت نتائج مباريات تحديد المراكز من 13 الى 16 بفوز روسيا على الصين 19- 7 وجنوب أفريقيا على مصر 8-7 بعد دربي افريقي قوي.اما مرحلة تصنيف المراكز من 17 الى 20 فقد خسر منتخب الكويت امام نظيره الأوزبكي 9-23 محققا افضل سجل تهديفي له في مباريات البطولة اذ سجل اهداف الكويت مبارك دشتي (5) وعبدالله جاسم (2) ومحمد أشكناني وسعود العتيبي (هدف واحد) كما فازت البرازيل على إيران 11-8.

