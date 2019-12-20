دوليه

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه سيغير طريقة اللعب في الفترة المقبلة قبل أن يخوض تصفيات كأس العالم ويستأنف تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وسقط المنتخب المصري في فخ التعادل أمام جزر القمر وكينيا في الجولتين الأولى والثانية في تصفيات أمم أفريقيا 2021. وتابع البدري: «الفارق الزمني بين تجمعي نوفمبر ومارس كبير جدا وطلبت من اتحاد الكرة معسكرا بينهما للاعبين المحليين المشاركين في الدوري فقط».

ولفت إلى أن هناك أشياء تحتاج إلى تعديلات في منتخب مصر تخص طريقة اللعب والفكر الخاص بالفريق كما يجب أن تضاف عناصر جديدة. وعن عناصر المنتخب الأولمبي قال : «مصطفى محمد لاعب الزمالك مهاجم مميز ومرشح للانضمام للمنتخب وأتمنى استمرار تألقه وألا يتعرض للإصابات». وأردف قائلا: «لدينا أيضا أحمد ياسر ريان مرشح كذلك ولا يصح أن يمتلك منتخب مصر مهاجما واحدا فقط «.واختتم البدري حديثه بالتأكيد على أن علاقته بمحمد صلاح لاعب ليفربول الانكليزي مميزة وأن استبعاده من المعسكر الماضي كان بسبب الإصابة.

