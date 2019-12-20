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تشهد الجولة الثامنة من الدوري الممتاز غداً السبت قمتين من العيار الثقيل تجمع الأولى الكويت المتصدر مع السالمية الثاني، ويلتقي في الثانية القادسية الثالث مع كاظمة الرابع. ويتصدر الأبيض جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن السالمية الثاني، ويأتي القادسية في المركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن كاظمة الذي يملك الرصيد ذاته.

في اللقاء الأول، يبدأ مدرب الكويت الجديد الكرواتي بوجو مشواره مع الأبيض باختبار صعب سيمثل الفوز فيه أهمية كبيرة للمدرب الجديد وجهازه الفني المعاون. وأعلن الكويت عن فسخ عقد مدربه السوري حسام السيد بالتراضي بعد التعادل مع اليرموك في الجولة الماضية. ورغم تصدر الأبيض الدوري منذ انطلاق المسابقة إلا ان اداء الفريق بشكل عام لم يكن مرضياً إطلاقاً، وزاد الطين بلة الخسارة أمام القادسية في كأس السوبر ثم التعادل مع اليرموك. ويستمر غياب مهاجم الكويت العاجي جمعة سعيد الذي يحتاج إلى 3 أشهر للعلاج، فيما يستعيد الفريق خدمات سامي الصانع ويوسف الخبيزي ومشاري غنام.

في المقابل، يتطلع السالمية إلى تحقيق الفوز ومشاركة الكويت في الصدارة مستغلاً الظروف التي يمر بها منافسه. وحقق السماوي فوزاً كبيراً على الساحل بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية بقيادة مدرب الوطني سلمان عواد رغم غياب أكثر من عنصر مهم للإصابة أبرزهم مبارك الفنيني وعايد العنزي وفيصل العنزي وأحمد عبدالغفور، بالإضافة إلى رحيل الأردني عدي الصيفي والفلسطيني عدي الدباغ إلى القادسية.

وفي المباراة الثانية، يرفع القادسية شعار الفوز ولا شيء سواه من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب، وتعثر القادسية في الجولة الماضية بالتعادل مع الشباب الأمر الذي أبقى فارق النقاط عن الكويت كما هو وأدى إلى تراجع الأصفر إلى المركز الثالث. ورغم الأسماء الكبيرة التي يضمها الفريق لم يقدم القادسية تحت إشراف مدربه الإسباني بابلو فرانكو الأداء المنتظر.

في المقابل، يقدم كاظمة أداءً متفاوتاً لكنه نجح في حصد 13 نقطة مكنته من احتلال المركز الرابع، وبالمثل لم يكن أداء البرتقالي مرضياً تحت قيادة مدربه الصربي بوريس بونياك رغم تحقيقه الفوز في 4 مباريات من ضمنها التغلب على السالمية صاحب المركز الثاني.

وكان النصر تعادل مع التضامن 1 - 1 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ستاد ناصر العصيمي في افتتاح منافسات الجولة.

سجل للتضامن محترفه العاجي هيرمان كواو في الدقيقة 22 من علامة الجزاء، فيما أدرك البرازيلي أندرسون التعادل لفريقه العنابي في الدقيقة 90+ 3 من نقطة الجزاء أيضاً.

ورفع التضامن رصيده الى 7 نقاط وظل في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط وبقي في مركزه الثامن.

أدار اللقاء الحكم علي عباس ، وأنذر خالد المطيري ومعاذ المطيري ومحمد عليان من النصر، وهادي الرشيدي من التضامن.

