محلية

?

يتطلع العربي إلى تحقيق فوزه الثاني في الدوري الممتاز عندما يلتقي اليرموك اليوم في الجولة الثامنة من المسابقة التي تشهد اليوم أيضاً مواجهة الجارين الساحل والشباب على ستاد ثامر. وتذوق الأخضر طعم الانتصار للمرة الأولى في الدوري الجولة الماضية عندما هزم النصر بهدف الإسباني تشافي توريس ورفع رصيده إلى 5 نقاط لكنه ظل في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف النصر، وبفارق نقطتين عن اليرموك صاحب المركز الأخير. وأجرى البوسني داركو نيستروفيتش تغييرات على التشكيلة أمام النصر من خلال الدفع بالثلاثي الشاب عبدالله حسن ومحمد صفر وعبدالله حمدان إلى جانب جمعة عبود في خط الدفاع، والاحتفاظ باللاعبين حسين الموسوي وبدر طارق ومحمد فريح وفيصل عجب على مقاعد البدلاء. ويبحث العربي عن فوز يبعده عن المراكز المؤدية إلى الدرجة الأولى قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير والتعاقد مع محترفين جدد كما وعدت إدارة النادي.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للعربي لانها أمام منافس مباشر، حيث ان الخسارة ستؤدي إلى التراجع للمركز الأخير، بينما سيمنحه الفوز دافعاً معنوياً كبيراً قبل توقف الدوري وخوض مسابقة كأس ولي العهد التي يستهلها الأخضر بمواجهة قوية أمام القادسية.

على الطرف المقابل، يدخل اليرموك المباراة بروح معنوية عالية بعد ان انتزع نقطة ثمينة من الكويت المتصدر في مباراة ظهر فيها فريق المدرب الوطني هاني الصقر بصورة جيدة. ومازال اليرموك يبحث عن تحقيق فوزه الاول في المسابقة حيث جمع نقاطه الثلاثة من 3 تعادلات مع النصر والساحل والكويت.

وفي المباراة الثانية، يحتدم الصراع بين الشباب الخامس صاحب الـ 11 نقطة مع الساحل السادس برصيد 8 نقاط، وتتباين ظروف الفريقين لكنهما يتفقان على ضرورة الفوز في مواجهة اليوم. فالشباب القادم من تعادل معنوي ثمين مع القادسية يبحث عن الانتصار من أجل الاقتراب أكثر من فرق الصدارة والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط، خصوصاً أن الفريق نجا من الهبوط في الجولة الأخيرة من المسابقة الموسم الماضي. أما الساحل الصاعد هذا الموسم فقد ظهر بصورة جيدة هذا الموسم، لكنه تعرض لهزيمة قاسية أمام السالمية بنتيجة 1-5 في الجولة الماضية، وهو بالتأكيد يسعى للتعويض اليوم والفوز على الشباب من أجل مشاركته في المركز الخامس.

