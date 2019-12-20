محلية

اعتذر وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي عن الاستمرار كعضو باللجنة الاولمبية. وأوضح الحربي ان ذلك يأتي احتراماً للمادة 131 من الدستور التي تنص على ان «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة ان يتولى أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا».

وأعرب في هذا الصدد عن عظيم الامتنان والتقدير لكل من دعمه ومد يد التعاون منذ اختياره عضوا في اللجنة راجيا من المولى عز وجل التوفيق والسداد لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية في تحقيق جميع الأهداف المرجوة وتطوير الرياضة المحلية.

وتقدم بالشكر الى رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح وجميع الأعضاء على التعاون والعلاقات الإنسانية التي سادت أجواء الاجتماعات والروح الوطنية التي تعكس حرصهم وحبهم للوطن.

