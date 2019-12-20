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تنطلق اليوم منافسات بطولة الخليج الأولى للتجديف داخل الصالات (الآرجوميز) التي تنظمها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين والإمارات وعمان إلى جانب الكويت المستضيفة.

ويسبق البطولة اجتماع اللجنة التنظيمية للشراع والتجديف لمجلس التعاون الخليجي الذي سيقام بحضور رئيس اللجنة الشيخ خليفة بن عبدالله الساعة 09:00 صباحا في فندق هوليدي إن السالمية. وتشتمل سباقات البطولة التي ستبدأ الساعة 12:30 بعد الظهر على سباق العمومي (الوزن المفتوح) للرجال والنساء، وسباق الوزن الخفيف بالإضافة الى سباق الناشئين والناشئات، وسباق العمومي تتابع 4x500 (الوزن المفتوح).

ويقام الحفل الختامي في 05:00 مساء بحضور الشيخ خليفة ورئيس النادي فهد الفهد وأمين السر العام خالد الفودري ورئيس لجنة العلاقات محمد أبو القاسم ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.

