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ثمّن بطل الراليات مشاري الظفيري دعم الهيئة العامة للرياضة له ولجميع الرياضيين والذي كان له اكبر الأثر في تمكينه وتمكين أبطال الكويت من تحقيق الإنجازات وكذلك تمكين رياضة السيارات من اختصار الكثير من الزمن في مسيرتها نحو التطوير وتحقيق الألقاب على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال لقائه د. صقر الملا نائب مدير الهيئة لقطاع الرياضة التنافسية بعد إنجازه بإحراز لقب بطولة الشرق الاوسط فئة (N) للمرة الخامسة على التوالي قال الظفيري ان دعم واهتمام الهيئة أنعش الرياضة على المستوى المحلي وأسهم في زيادة عدد وأنواع البطولات التي استوعبت قاعدة كبيرة من الشباب الكويتي لممارسة هواياتهم في أمان، مثمناً جهود مجلس إدارة نادي باسل الصباح للارتقاء بأنشطة النادي. بدوره، هنأ الملا البطل الكويتي بهذا الانجاز الذي قدم صورة مشرفة للشباب الرياضي الكويتي، مشيراً الى ان الكويت تزخر بالمواهب المبدعة في جميع الالعاب الرياضية واكد حرص الهيئة على دعم هذه المواهب في مختلف الألعاب الجماعية والفردية وتوفير كل الامكانات لتمكينها من مواصلة مسيرة التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات.

