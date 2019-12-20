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وافقت الحكومة المصرية على خطة، لتحويل منطقة تاريخية مهجورة بقلعة صلاح الدين في القاهرة الى منطقة سياحية وثقافية، تحت اشراف صندوق مصر السيادي.

وتقع منطقة باب العزب على مساحة 56 ألف متر مربع داخل أسوار القلعة المشيدة في القرن الـ12، وخلف باب العزب المزخرف، والمشيد في 1754.

وتضم المنطقة مخازن من أوائل القرن الـ19، بعضها مزود بملاقف هواء تقليدية من أجل التبريد، بناها حاكم مصر العثماني في ذلك الوقت محمد علي.

ونقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن وزير الآثار خالد العناني قوله: «الهدف من المشروع هو اعادة احياء المنطقة بحيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، من خلال انشاء مركز ثقافي متعدد الاستخدامات».

وكان أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي قد أبلغ «رويترز»، الأسبوع الماضي، أن الصندوق يتطلع الى مساعدة من رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، رئيس مجلس ادارة أوراسكوم للتنمية القابضة، في تطوير المنطقة.

ويعتزم الطرفان استثمار ملياري جنيه مصري (125مليون دولار) في المشروع.

وقال سليمان: «هي منطقة قديمة جدا ومهملة. كان يجري استخدامها للتخزين، للفن الاسلامي، ومتحف الجيش.. أقاموا مخازن قبيحة هناك على مساحة واسعة من الأرض. والآن سننظفها».

