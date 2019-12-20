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قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون ان حدوث الانقلاب الشتوي عالميا يبدأ الأحد المقبل وتحديدا في الكويت. واضاف السعدون في تصريح لـ «كونا» أمس ان الانقلاب الشتوي هو الوقت الذي ينتهي فيه فصل الخريف ويبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي للأرض. واوضح انه في هذا اليوم سيبلغ طول الليل 10 ساعات و17 دقيقة مضيفا انه «كلما ارتفعنا شمالا يقصر الليل» حتى يبلغ طوله 5 ساعات و45 دقيقة في هلسنكي (عاصمة فنلندا) ويقصر تباعا حتى القطب الشمالي الذي اصبح كل يومه ليلا منذ اكتوبر الماضي.

واشار الى ان الشمس ستتعامد على مدار الجدي على دائرة عرض 23.5 درجة جنوبا في النصف الجنوبي من الارض ويبدأ فصل الصيف هناك ويكون الليل في النصف الشمالي من الارض موضحا انه يكون اقصر ليلا في السنة. ولفت السعدون الى أن ارتفاع الشمس عن الأفق وقت الظهر في الكويت سيكون 37.4 درجة وبالمقارنة مع وقت الانقلاب الصيفي تكون الشمس على ارتفاع 84.3 درجة وهذا ما يفسر برودة الجو. من جهته، قال رئيس قسم التنبؤات البحرية في ادارة الارصاد الجوية الكويتية التابعة للادارة العامة للطيران المدني ياسر البلوشي ان الطقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا. واضاف في تصريح لـ«كونا» ان البلاد تشهد خلال هذه الأيام حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية حيث يكون الطقس معتدلا نهارا ومائلا للبرودة مع فرصة لتكون الضباب موضحا انه يرجع السبب في ذلك الى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يجلب معه كتلة هوائية معتدلة. واوضح ان الطقس نهار اليوم معتدل ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج. وتوقع ان يكون الطقس مساء مائلا للبرودة في اول الليل وباردا فى آخره مع فرصة لتكون الضباب ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و8 درجات مئوية. ولفت البلوشي الى ان الطقس المتوقع نهار غد السبت يكون معتدلا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية وتنخفض ليلا الى 5 درجات مئوية.

