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كشفت دراسة دولية أن الشاي الأخضر يحتوي على مركب طبيعي يمكن أن يصبح مفتاحا لعلاج مرض السل المقاوم للأدوية. وأجرى الدراسة باحثون بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، بالتعاون مع باحثين من الولايات المتحدة ونيوزيلندا، ونشرت في دورية «تقارير علمية». وأوضح الباحثون أن مركبا يعرف باسم «ابيغالوكاتشين غالاتي» -وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر- يمنع نمو سلالة بكتيرية مسببة للسل. وأضاف الباحثون أن دراستهم كشفت أن هذا المركب يقوم بهذا الدور عبر الارتباط بانزيم يوفر طاقة بيولوجية للنشاط الخلوي للبكتيريا المسببة للسل. وينتج عن هذه العملية تراجع في كمية الطاقة التي تمتلكها البكتيريا لعملياتها الخلوية الحيوية للنمو والاستقرار، مثل تكوين جدار الخلية. وقال البروفيسور غيرهارد غروبر من كلية العلوم البيولوجية في جامعة ولاية تكساس وأحد المشاركين في الدراسة انه «على الرغم من أن مرض السل قابل للشفاء، فان المرض أصبح مقاوما للأدوية الحالية المتوافرة للمرض». وأضاف أن «اكتشافنا لقدرة المركب الموجود في الشاي الأخضر على تثبيط نمو مرض السل سيتيح لنا أن ننظر في الكيفية التي يمكننا بها تحسين فعالية هذا المركب وغيره من المركبات المماثلة، لتطوير عقاقير جديدة لمعالجة هذا المرض».