وطن النهار

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أوراق اعتماد سفير دولة الكويت غير المقيم لدى دولة فلسطين عزيز الديحاني.

وحضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد، التي جرت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ظهر امس الأحد، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.

واستعرض السفير الضيف، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وقال السفير الديحاني، عقب لقائه الرئيس، إن هذه الزيارة تكريس للعلاقات التاريخية بين الكويت وفلسطين.

وأضاف: بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قمت بتقديم أوراق اعتمادي سفيرا لدولة الكويت على هذه الأرض العربية، لتكون رسالة للعالم أجمع بأن هذه الأرض فلسطينية عربية، ونحن حريصون على الحق الفلسطيني.

وأعرب عن أمله بأن تنعكس هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، وما تقدمه دولة الكويت من دعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأساسية والمركزية للكويت وللأمة العربية.

