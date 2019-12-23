وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى عبدالرحمن عبدالله الطاحوس نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية لشؤون المهنة والقبول أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه عضوا في الاتحاد الدولي للمحامين ممثلا عن الكويت متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد للقيام بمهام هذا المنصب الرفيع. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين. كما بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تعزية الى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية عبر فيها سموه عن خالص تعازية وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في وسط العاصمة موسكو قرب مبنى ادارة الامن الفيدرالي واسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.