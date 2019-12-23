وطن النهار

أطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في مقرها الرئيس وفروعها بالمحافظات وعبر شبكات التواصل الاجتماعي مشروع «مدينة حياة» لإيواء 1800 أسرة من النازحين واللاجئين في الشمال السوري الذين اضطروا للفرار من قراهم وبلدانهم بحثاً عن ملاذ آمن ضمن ما وصف بأكبر أزمة تشرد في العالم، وذلك ضمن برامج حملتها الشتوية «حياتهم تحت الصفر» لإغاثة النازحين واللاجئين والفقراء في 11 دولة حول العالم. وقال رئيس الهيئة د. عبدالله المعتوق في تصريح صحافي إن المشروع عبارة عن مدينة سكنية تتألف من 1800 بيت من الطابوق والإسمنت، وأن المدة الزمنية المقررة لإنجاز المشروع 100 يوم، لافتاً إلى أن قيمة البيت الواحد تبلغ 333 ديناراً.

