وطن النهار

تقدمت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على ثقتهما الغالية سائلة المولى عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الوطن والمواطنين.

واضافت الفارس في تصريح صحافي خلال حفل الاستقبال الذي اقامته في وزارة الاشغال العامة صباح امس وبحضور قياديي الوزارة وهيئة الطرق بمناسبة توليها حقيبة «الاشغال» ان اللقاء اليوم فرصة للتعارف على الطاقم الخاص بالوزارة ولن ندخل في تصريحات حول الاعمال ولكننا نعد ببذل الجهد والعطاء ونحمل طاقة سوف نقوم بتسخيرها للاولويات التي تهم كل مواطن ومواطنة وكل من يقيم على هذه الارض الطيبة.

ولفتت إلى ان من الاولويات التي سوف نعمل عليها هي اصلاح الطرق وانهاء مشكلة تطاير الحصى، موضحة اننا نطلب من الله ان يمدنا ويساعدنا في اداء مهمتنا على اكمل وجه.

وشددت على اهميه التأكد من المعلومة قبل التصريح بها للاعلام وأانها متى ما توافرت لديها المعلومة الدقيقة لن تتوانى عن نقلها للاعلام، مبينة ان خطة فرش الاسفلت مستمرة بفضل جهود القائمين عليها.

