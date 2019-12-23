وطن النهار

قالت مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية سهام المطيري ان رقابة ديوان المحاسبة المسبقة خلال شهر نوفمبر الماضي قامت بإبداء رأيها بعدد (228) موضوعاً ما بين مناقصة عامة أو محدودة وممارسات وعقود توريد وشراء وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية أو تمديد أو تجديد عقود بقيمة 632,335,001.31 مليون دينار ، ما نسبته 74.2% من الموضوعات التي تم بحثها خلال الفترة والبالغة (307) موضوعات تصل قيمتها إلى 720,144,460.04 مليون دينار، في حين بلغ عدد المواضيع قيد الدراسة (79) موضوعا والتي استمرت دراستها لما بعد نوفمبر 2019. وأكدت المطيري أن الديوان حقق من خلال رقابته المسبقة وفورات تجاوزت قيمتها 725,292.71 ألف دينار، منها 120,000 ألفا لموضوعات بلدية الكويت، و95,806.20 ألف دينار للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، و87,963 ألف دينار لوزارة المالية. وأوضحت أنه تبين للديوان قيام بعض الجهات بمخالفة المادتين (14،13 (من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وذلك من خلال الارتباط بعدد (6) موضوعات قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، منها عدد (2) موضوع للمؤسسة العامة للموانئ.

وذكرت المطيري أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لـ(4) موضوعات خلال نوفمبر الماضي، وعلى سبيل المثال عقد شراء حقوق تسجيل وعرض ونقل حفلة غنائية تابعة لوزارة الإعلام، حيث أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة على الموضوع لوجود عدة مخالفات على العقد أبرزها مخالفة الوزارة لنص المادة (82) من قانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الخاص بتضارب المصالح. ونوهت أن الديوان قام برد (75) موضوعا وهو ما يمثل نسبة 32.8% من عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة بانخفاض بنسبة (25%) عما تم رده بشهر أكتوبر الماضي، وقد تم رد هذه الموضوعات لأسباب عدة أبرزها عدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن استيفاء جميع أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان على الرغم من قيام الديوان بعقد عدة اجتماعات مع الجهات المشمولة بالرقابة لشرح التعميم المشار إليه أعلاه، وكذلك عدم رد الجهات على استفسارات ديوان المحاسبة. وبينت المطيري في الختام وجود تأخر في مدة الدراسة الفنية في العديد من الجهات أبرزها وزارة الصحة، حيث ان هذا التأخير يترتب عليه تأخير بالانتفاع بخدمات الوزارة والذي استغرقت فيه مدة الدراسة من تاريخ اقفال طلب الاستدراج وحتى موافقة لجنة الشراء بالوزارة (133) يوما.

