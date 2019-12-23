وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أنه قد جرى التوقيع أمس على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثنائي بين الكويت ممثلةً في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مصر العربية ممثلةً في هيئة الرقابة الإدارية، حيث قام المستشار عبدالرحمن النمش - رئيس الهيئة - بالتوقيع على هذه المذكرة، التي تأتي على خلفية سعي «نزاهة» نحو تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتعزيز تعاونها الثنائي مع الهيئات النظيرة لها في الدول الأخرى، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات الجيدة في شأن منع ومكافحة الفساد، بما يواكب متطلبات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الرامية في العديد من أحكامها إلى حث الدول الأطراف فيها على الارتباط فيما بينها بتفاهمات واتفاقيات ثنائية.

وأضافت: اتفق الجانبان على تفعيل بنود ومحاور مذكرة التفاهم المبرمة في أقرب فرصة ممكنة من خلال تبادل الزيارات والتجارب والممارسات الجيدة في جميع المجالات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومنع ومكافحة الفساد.

