وطن النهار

وافقت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي برئاسة د حسن كمال على طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع لبرج اتصالات بمنطقة الدوحة، وطلب احدى الشركات للتطوير العقاري الموافقة على مشروع تقسيم عقار كائن بمنطقة المرقاب قطعة 3. واجلت اللجنة سؤال رئيس اللجنة بشأن رؤية البلدية المستقبلية لمنطقة المرقاب محافظة العاصمة وذلك لحين دعوة ادارة المخطط الهيكلي في البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما اجلت الكتاب المقدم من شركة إدارة المرافق العمومية بشأن مبادرة تشغيل مشروع المرافق الصحية العامة ( دورات المياه - العاصمة)، لتقديم عرض مرئي من قبل الشركة ودعوة من وزارة المالية ومدير البلدية ومدير المشاريع في البلدية، واحالت الى الجهاز التنفيذي كتاب الهيئة العامة لشؤون القصر، بشأن تصميم وتنفيذ وزراعة وتخضير واجهة المبنى الرئيس. وفي جانب اخر أجلت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، فيما وافقت على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالعزيز المحري بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة11من القرار الوزاري رقم150لسنة2006بإصدارلائحة الإعلانات. فيما اجلت مناقشة محضري ورشة العمل رقمي 1 و 2 المشتركة بين اللجنة القانونية والمالية ولجنة شؤون البيئة بشأن لائحة النظافة، واطلعت على كتاب الأمين العام للمجلس البلدي بدر الرفاعي بشأن الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2018 /2019.