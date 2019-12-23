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تغيير تخصيص نشاط تخزين في ميناء عبدالله

فايز الزعل
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الإثنين 23 ديسمبر 2019

وافقت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي أمس على طلب الهيئة العامة للصناعة تعديل قرار المجلس البلدي وذلك لتعديل تخصيص الموقع رقم 17 بمنطقة ميناء عبدالله من نشاط تخزين سيارات الى نشاط التخزين العام بنوعية المغطى والمكشوف. كما وافقت اللجنة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل نشاط الموقع المخصص لمستشفى بيطري لعلاج وتربية الخيول الكائن ضمن القطعة رقم 5 في منطقة الوفرة الزراعية ليكون نشاطه مستشفى بيطريا لعلاج وتربية الخيول ومنطقة خدمات عامة. كذلك وافقت اللجنة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعادة تخصيص مواقف لوازم العائلة في منطقة الصباحية قطعة 5. وأجلت اللجنة اقتراح عضو المجلس البلدي د. علي بن سابر بشأن استحداث طريق مختصر يربط مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الكويت.


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