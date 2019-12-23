وطن النهار

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة ممثلاً في النوبه «ج» بتنفيذ جولة ميدانية بعدة مناطق تضمنت إزالة تعديات على املاك الدولة والتأكد من التزام المحال بلائحة المحال والاعلانات. وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بالوكالة عبد الله اللنقاوي بأن الجولة الميدانية التي نفذها المفتشون بالنوبة «ج» أسفرت عن إزالة تعد على أملاك الدولة بمنطقة السرة بعد انتهاء المدة القانونية للانذار. وأشار إلى أنه تم تحرير 5 مخالفات طبقا للائحة المحال والاعلانات تضمنت عرض بضائع أمام المحل وفق المادة 17 بند 5 من اللائحة. مضيفا انه تم التعامل مع 7 شكاوى واردة عبر الخط الساخن للفريق «1855555».