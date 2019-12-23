وطن النهار

فازت جمعية الكشافة الكويتية بثلاثة مقاعد في صندوق التمويل الكشفي العربي لأول مرة في تاريخها من أصل سبعة مقاعد حاز عليها كل من د. عبد الله الطريجي وإبراهيم البغلي وخولة الحساوي والتي تعد اول امرأة تدخل هذا المجال والصندوق منذ تأسيسه قبل اكثر من 35 عاما. وقال رئيس (الصندوق العربي) د. عبد الله الفهد في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الاول للهيئة العليا لمجلس ادارة الصندوق الذي احتضنته الكويت السبت الماضي ممثلة في جمعية الكشافة: ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات التي تستهدف الارتقاء بالحركة الكشفية وسبل تطورها. واعرب الفهد عقب انتخابه رئيسا للصندوق عن سعادته بالعمل لخدمة ومصلحة الحركة الكشفية العربية، مشيدا بجهود الكويت الدائمة باحتضان الفعاليات الخليجية والعربية والانشطة الكشفية المتنوعة على مدار العام، لافتاً الى ان الحركة الكشفية هي رافد اساسي ومهم للتربية والتعليم اذ تزرع في نفوس الاجيال الشبابية حب الوطن وخدمة المجتمع والتفاني والاخلاص مشددا على ضرورة تقديم الدعم والتشجيع للحركة الكشفية. من جهتها أعربت نائب رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل الكشفي العربي خولة الحساوي في تصريح مماثل عن سعادتها بالمشاركة في مثل هذه الاعمال التطوعية لافتة الى انها اعتادت على العمل الخيري من خلال عملها في بيت الزكاة والجهات الخيرية الاخرى.