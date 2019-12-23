وطن النهار

قام وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص بزيارته لمؤسسة الموانئ الكويتية التقى خلالها مدير عام المؤسسة الشيخ يوسف العبدالله الصباح وعددا من قياديها.

وقال الحريص في تصريح صحافي صباح امس بأنه قام بزيارته الاولى لبعض الادارات الفنية والادارية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية، مبينا بأنه استمع من موظفي تلك الادارات الى شرح موجز عن آلية عمل تلك الادارات والعقبات التي تواجههم لتنفيذ اعمالهم على اكمل وجهة.

وعلى اثر ذلك التقى الحريص عدداً من قياديي المؤسسة واستمع منهم بايجاز الى استراتيجية العمل والاهداف والخطط المستقبلية، مؤكدا ان هناك زيارة قادمة للاطلاع بشكل تفصيلي على الاستراتيجيات التي يجب تنفيذها.

وشدد الحريص خلال لقائه بالمسؤولين على اهتمامه وحرصه بمتابعة جميع القضايا التي تتعلق بالمال العام والتجاوزات التي حصلت سابقا لاسيما في صندوق الموانئ وكذلك لجان التحقيق التي تعمل على متابعة تلك القضايا، مشيرا الى عدم توانيه لحظة واحدة في تطبيق القانون على من يثبت بحقه تعد على المال العام او تجاوز للقوانين التي من شأنها الاخلال بالمصلحة العامة للدولة.

وأكد الحريص بأنه يعمل على تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمحاربة الفساد والقضاء عليه، مشيرا الى عدم تجاهله اي قضية تشوبها رائحة فساد سواء كانت صغيرة او كبيرة، وانه سيتخذ جميع الوسائل القانونية لردعه، وشدد على انه لن يتهاون او يجامل احداً في مسألة التعدي على اموال الوزارة، معرباً عن ثقته بنزاهة وأمانة جميع العاملين في المؤسسة وانه لا يساوره شك بوطنية تلك الطاقات وحرصهم على الاموال العامة.

وبين الحريص بأن امامنا استحقاقات مهمة خلال العمل في هذا المرفق الحيوي والذي يعد من اهم البوابات التي يقصدها العالم لدخول الكويت اقتصاديا، فحصول الكويت على مقعد في المنظمة البحرية الدولية التي اجريت اخيراً في المملكة المتحدة، يضعنا امام تحديات كبيرة تجعلنا اكثر مسؤولية من ذي قبل، حيث ان الثقة التي اولتها دول العالم للكويت تتطلب منا بذل المزيد من الجهد حتى نستطيع المحافظة على مكانتنا بين هذه الدول، ما يتيح الفرصة لتكون موانئ الكويت معبرا آمنا ومزدهرا لطريق الحرير والربط بين الشرق والغرب.

وثمن الحريص الدور الايجابي الذي قام به مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله وجميع العاملين بالمؤسسة لتطوير عمل المؤسسة والارتقاء بها نحو مزيد من التقدم لترجمة رؤية صاحب السمو امير البلاد لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.

