وطن النهار

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تتجه هيئة القوى العاملة نحو تطبيق نظام الدوام المسائي بالوحدات التنظيمية التي تباشر مهامها واختصاصاتها خارج مقر المبنى الرئيس عن 7 ساعات يوميا من الاحد حتى الخمس تبدأ في الثانية والنصف ظهرا وحتى التاسعة والنصف مساء، حيث اكد نائب المدير العام للموارد البشرية بالانابة سلطان الشعلاني، تطبيق العمل بهذا النظام نظرا لأهمية الارتقاء بمعدلات الاداء ومستوى الخدمات التي تضطلع تلك الوحدات التنظيمية بتقديمها لجميع المراجعين بمختلف المناطق والمحافظات.

وقال الشعلاني في كتاب موجه الى نائب مدير عام شؤون العمالة: انه «في ضوء ما افاد به ديوان الخدمة المدنية بشأن ضرورة مراعاة الا تقل المواعيد المقترحة لتطبيق نظام الدوام المسائي عن 7 ساعات يوميا من الاحد حتى الخميس مع تطبيق ذات الضوابط المقررة للعمل الرسمي والحضور والانصراف بخصوص الدوام الصباحي، مؤكدا ان ساعات الدوام الرسمي المقترحة للدوام المسائي عبارة عن عدد 7 ساعات تبدأ من الساعة الثانية والنصف ظهرا وتنتهي الساعة التاسعة والنصف مساء يوميا من الاحد حتى الخميس.

ودعا نائب مدير شؤون العمالة، لموافاته بشأن تطبيق هذا النظام بخصوص الادارات التابعة لقطاع شؤون العمالة وتحديد الوحدات التنظيمية المطلوب تطبيق النظام عليها وفقا لمتطلبات طبيعة مهامها وما تضطلع به من اختصاصات حتى يتسنى للهيئة اعادة العرض على ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص.

