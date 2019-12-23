وطن النهار

قام وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، بجولة تفقدية على بعض الادارات في ديوان عام الوزارة بما يتماشى مع توجهه وايمانه بأهمية تطبيق سياسة الباب المفتوح مع الجميع كما أكد خلال استقباله محرري الصحف الورقية، اذ التقى خلال زيارته عددا من المديرين والمراقبين ورؤساء الاقسام الى جانب الموظفين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» عن ان الوزير استمع الى بعض الاراء والمقترحات لدى الموظفين مؤكدا لهم حرصه على تطوير العمل والارتقاء بدور وزارة التربية في مختلف قطاعاتها واداراتها، مشيرة الى انه ابدى اهتمامه على تسهيل الاجراءات امام المراجعين وتخليص الكتب لاسيما الاجراءات الخاصة بتسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة.

وأشارت المصادر الى ان الوزير الحربي أكد خلال لقائه الموظفين حرصه واهتمامه بالعمل على تجنب ايقاع الظلم بأي شخص وان وجد الاسراع في اعطاء حقه، انطلاقا من مبدأ اعطاء الحقوق لاصحابها تحت بند حقوق الانسان والحفاظ على الكرامة الانسانية لأي موظف او مراجع.

وذكر المصادر ان الحربي اعطى تعليماته الى تفعيل اجتماعات مجلس الوكلاء التربية ولجنة الاستعداد للعام الدراسي برئاسته، مبينة ان الحربي قد شدد على ضرورة الاستعدادات للعام الدراسي المقبل مبكرا لتفادي المشاكل والعراقيل التي تظهر مع كل عام دراسي سواء تلك المرتبطة بالصيانة او الكتب او اعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية في ظل ترقب الوزارة على تدشين مدارس جديدة.

في سياق آخر، اقام المركز البيئي للطلبة برنامج تدريبي بعنوان «التفاعل الالكتروني في تطبيقات الجيولوجيا التصويرية ثلاثية الأبعاد» في مقر المركز والتي تستمر خلال الفترة من 22 وحتى 26 الحالي. وأوضحت الأستاذ مساعد كلية التربية الأساسية قسم العلوم تخصص جيولوجيا ورائدة الجمعية العلمية د. انوار الهلال، ان الفئة المستهدفة لهذا البرنامج هم معلمون ومعلمات الجيولوجيا لشبكة المدارس المستدامة.

وأشارت الى ان الهدف من البرنامج هو توعية وتدريب المعلمين لتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين للطلبة من خلال تبني استراتيجية «ستيم» في التعليم القائمة على دمج المواد التعليمية الأساسية مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والرياضيات، وذلك تحقيقا للهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة وهو التعليم الجيد في الكويت الذي يعكس رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تنفيذ خطة التنمية «كويت جديدة» من خلال اعداد رأس مال بشري ابداعي يهدف الى الجودة في التعليم.

