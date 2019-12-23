وطن النهار

بينما اكدت نائب مدير هيئة شؤون ذوي الاعاقة للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالانابة هنادي المبيليش، ان نسبة الاعاقة في الكويت تمثل 4 في المئة على مستوى الكويتيين، دشنت مدير عام الهيئة د. شفيقة العوضي، «بالأمس القريب البرنامج الثاني لحملة «شركاء لتوظيفهم» حول (الادارة المكتبية الحديثة)، مشيرة الى ان هذه الحملة اسهمت في توحيد الرؤى وتضافر الجهود من اجل تدريب وتأهيل وتوظيف ابنائنا من ذوي الاعاقة بعد ان خضعوا للبرنامج التدريبي على مدى عام كامل، ما اسهم في تخريج وتوظيف 29 متدربا في قطاع المصارف.

وقالت في تصريح على هامش حفل التدشين: ان «اليوم وبنفس العدد من المتدربين ندشن البرنامج التدريبي الثاني لنحقق مزيدا من الانجاز والنجاح، وبمزيد من الشراكات المجتمعية الفاعلة، مؤكدة ان الهيئة لن تألو جهدا في تسخير جميع طاقات ابنائنا من ذوي الاعاقة وجميع فئات الرعاية الاجتماعية والاهتمام بجميع التوجهات والسياسات التي من شأنها تحقيق رؤية كويت 2035 وتحقيق اهداف التنمية المستدامة».

وأعربت عن سعادتها بزيادة عدد مقاعد التوظيف للمعاقين في القطاع المصرفي بالتعاون مع اتحاد المصارف والاستفادة من تجربة البنك الأهلي المتحد، لافتة الى انهم يسعون الى فتح برامج التوظيف مع القطاع الحكومي في المرحلة المقبلة من خلال وزارتي الأوقاف والشؤون الاسلامية برنامج (المؤذن او مقيم الشعائر)، ووزارة الصحة ببرنامج (المساج الطبي الاكلينيكي) وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية واعتماد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وذكرت ان حملة شركاء لتوظيفهم تعد الأولى من نوعها في الكويت حيث تهدف الى تأهيل وتوظيف وتشغيل ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع كأشخاص فاعلين من خلال مبدأ الشراكة في توظيف ذوي الاعاقة ممن يتم تدريبهم تدريبا نوعيا مقترنا بمتطلبات الوصف الوظيفي تحت اشراف الجهات المعنية وذات الصلة، مبينة ان الحملة انطلاقا من الدور الحيوي للهيئة ورغبتها في تقديم الخدمات النوعية ودعم المشاريع المجتمعية الخاصة بذوي الاعاقة بما يتفق مع اهدافها واستراتيجيتها.

من جانبها، قالت مدير معهد البناء البشري المهندسة عواطف السلمان، انه «تم اعتماد هذا المعهد نموذجا لأول معهد تدريبي نوعي غير ربحي يقوم بخدمة هذه الفئات ممن يتواجدون في مقرات الايواء والعلاج والتأهيل والاصلاح يتم من خلاله تحديد آلية التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة في رعاية برامجه التدريبية وأنشطته اذ لابد ان تكون هذه البرامج قادرة على تنفيذ الأهداف وانجازالمشاريع المشتركة والتي تصب في النهاية لخدمة المجتمع متمثلة في تحقيق رؤية استراتيجية هدفها تصورمستقبل وظيفي افضل لهذه الفئات المستهدفة من خلال التدريب والتطوير في مجالات العلوم الادارية والمصرفية والتجارية وعلوم الحاسب الآلي وفنون الحرف اليدوية والمهنية والاستشارات التربوية والنفسية والدينية تسهيلا لعملية اندماجهم في المجتمع وسوق العمل».

وأضافت «نأمل ان تكون لهذه الانطلاقة الثانية لبرامج حملة شركاء لتوظيفهم آثار الأداء التدريبي والوظيفي لهذه الفئة المستهدفة وان يكون هناك ادراكا متزايدا من جانب مختلف الجهات ذات الصلة لأهمية النظر وجدوى البرامج المطروحة ومدى فاعليتها في تحقيق متابعتها وتحسين ادائها حتى نصل الى اطار تنظيمي مروض فكرا وتنفيذا».

وبينت ان «الخطة التدريبية المقررة للطلبة المنتسبين ستتضمن 36 اسبوعا تدريبيا تشتمل على البرنامج التمهيدي وسيستمر 17 اسبوعا ويتكون من برنامج لمهارات الحاسب الآلي وبرنامج اللعة الانكليزية والمواد المساندة الى جانب البرنامج التخصصي والذي سيوجه الى التوظيف مباشرة اما في الادارات المكتبية او في خدمة العملاء».

