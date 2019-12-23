دفتر أحوال

تمكن رجال الإطفاء بالتعاون مع أطباء قسم الحوادث في مستشفى العدان من إخراج يد شخص انحشرت في فرامة لحم.

وفي التفاصيل بان بلاغا ورد فجر اول أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد بانحشار يد شخص في فرامة لحم، وعلى الفور توجه رجال مركز الانقاذ الفني الى موقع البلاغ حيث تبين ان يد الشخص انحشرت في فرامة اللحم ولم يستطع إخراجها فتم نقله الى قسم الحوادث في مستشفى العدان وعلى مدى 3 ساعات متواصلة تمكنوا من اخراج يده بعد قطع الفرامة الى نصفين.

تم بعد الانتهاء من إخراج يده من الفرامة تسليمه الى الدكتور المختص.

